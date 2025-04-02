Назван топ-5 полезных высококалорийных продуктов для здоровья

Врач-эндокринолог и диетолог «СберЗдоровья» Елена Чуракина в беседе с URA.RU назвала пять высококалорийных продуктов, которые следует включить в свой рацион.

Специалист отметила, что насыщенные жирами высококалорийные продукты могут принести пользу организму. Она включила в список орехи, авокадо, жирную рыбу, финики и темный шоколад. Все это помогает в контроле голода, так как отлично насыщают.

«Вышеописанные продукты богаты необходимыми для организма витаминами, минералами и другими питательными веществами. Однако несмотря на очевидную пользу данных продуктов, чтобы избежать набора лишнего веса и связанных с ним проблем, их следует употреблять в умеренных количествах», — пояснила URA.RU Елена Чуракина.

Орехи, жирная рыба и темный шоколад помогают работе сердца и мозга, авокадо и финики богаты важными микроэлементами. Чувство сытости с этими продуктами длится дольше, соответственно человек не срывается на «кусочничество». Однако и в этом случае важно придерживаться правил питания, а также не перебарщивать с определенными позициями.

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