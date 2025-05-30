Назван топ-5 регионов по числу жалоб на вывоз ТКО

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, в список регионов, лидирующих по количеству жалоб населения на сферу обращения с ТКО, вошли Мурманская, Самарская и Оренбургская области, а также Республика Карелия и Камчатский край. Данная информация была представлена на совещании, посвященном организации системы обращения с ТКО, которое состоялось в Координационном центре правительства.

«Объем поступающих от граждан обращений остается стабильным: мы не наблюдаем ни увеличения, ни уменьшения числа жалоб. Определены проблемные регионы и направления, которые отслеживаются через систему обратной связи. В первую пятерку регионов с наибольшим количеством обращений на тысячу жителей за прошедшую неделю вошли: Мурманская область (16,95% от общего числа жалоб), Республика Карелия (16,87%), Самарская область (14,07%), Оренбургская область (3%) и Камчатский край (28%)», — подчеркнул Денис Буцаев.

Наиболее распространенные причины недовольства жителей Мурманской области включают в себя неудовлетворительное состояние контейнерных площадок и самих контейнеров, сложности со сбором и вывозом мусора, а также возникновение несанкционированных свалок.

Республика Карелия занимает вторую строчку в рейтинге по общему числу жалоб за неделю. Основные претензии жителей здесь аналогичны проблемам, озвученным в Мурманской области: состояние мест размещения контейнеров, экологические нарушения и вопросы, касающиеся организации процесса сбора и вывоза отходов.

Самарская область находится на третьем месте, где также отмечаются жалобы на состояние мусорных площадок и контейнеров, общие вопросы, связанные с обращением с отходами, и другие проблемные аспекты.

Оренбургская область занимает четвертую позицию. В этом регионе основные жалобы касаются сферы обращения с отходами, состояния контейнерных площадок и экологических нарушений.

Замыкает пятерку лидеров Камчатский край, где основными проблемами являются ненадлежащее состояние контейнерных площадок и экологические нарушения, связанные с обращением с отходами.

Обратная связь с населением собирается посредством систем «Инцидент менеджмент» (ЦУР), «Госуслуги. Решаем вместе» и платформы «РЭО Радар», разработанной Российским экологическим оператором.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.