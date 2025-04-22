Назван топ-5 самых богатых российских холостяков

Аналитики Forbes составили рейтинг самых богатых и при этом неженатых россиян. Их список со ссылкой на информационное агентство передает KP.RU.

Первым в топе стал 40-летний создатель мессенджера Telegram Павел Дуров с состоянием $17,1 млрд. Россиянин, жизнь которого часто переплетена с секретами, является убежденным холостяком. Тем не менее в 2009 году, если верить звездным СМИ, еще в Петербурге у предпринимателя родилась дочь и сын от сокурсницы Дарьи Бондаренко. Она живет в Барселоне. Также еще трое детей у создателя мессенджера могут быть от жительницы Швейцарии Ирины Болгар. Сейчас Дурова «сводят» с моделью Юлией Вавиловой.

Больше о личной жизни журналисты ничего не выяснили. Сам Дуров никаких своих связей не подтверждал, а 15 лет назад и вовсе стал донором спермы.

Еще одним богачом-одиночкой по версии Forbes оказался Алишер Усманов — акционер инвесткомпании USM (дали в «Металлоинвесте», «Мегафоне», «Удоканской меди»). Ему 71 год и его состояние насчитывает $16,7 млрд. В настоящее время проживает в Узбекистане.

В прошлом Усманов состоял в браке с тренером по художественной гимнастике Ириной Винер. Общих детей нет.

60-летний Михаил Фридман занял третью строчку. Он основной владелец группы LetterOne Holdings и «Альфа-Групп». Состояние оценивают в $14,9 млрд. Живет на две страны: Россия и ОАЭ. Женат был до нулевых, бывшая супруга и двое дочерей живут во Франции. Однако, по данным СМИ, может иметь еще трех детей от разных женщин. Сам Фридман информацию не подтверждал.

Обладатель крупного пакета акций банка «Ренессанс Кредит» Михаил Прохоров. Его состояние — $10,7 млрд. Россиянин проживает в Швейцарии, ему 59 лет. Настоящий чистый холостяк: никогда не связывал себя узами брака. Жил с женщиной восемь лет, но так и не сделал ей предложение. Для кого-то такая строчка в биографии станет красным флагом, для некоторых — вызовом. Насколько известно, мужчина предпочитает вести тихую спокойную жизнь в швейцарской деревне.

Роман Абрамович, которому 58 лет, также оказался в списке богатых холостяков. Он живет в Москве при состоянии $9,2 млрд. Развелся с третьей женой в 2017 году, имеет семь детей, рожденных в разных браках. В последнее время его видели в компании неизвестной девушки, но насколько все серьезно сказать невозможно. Предполагают, что это актриса Александра Корендюк.

Ранее сообщалось, что Абрамович прилетел на Урал на дорогущем частном самолете.