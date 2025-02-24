В Германии признали популярность российских СМИ

Немецкий портал Focus признал популярность вещания RT DE в Германии, хотя его и заблокировали в стране на фоне продвигаемой Западом санкционной политики.

Немецкий Focus разместил целую аналитическую колонку о работе российского телеканала. Материал подготовил «эксперт по России» Сюзанна Шпан, которая озвучила неожиданные цифры.

По словам автора, у заблокированного канала RT DE было четыре миллиона посещений только в январе 2025 года. Жители, заинтересованные в вещании, находят сайты-зеркала или пользуются Telegram, чтобы иметь доступ к информации.

«Российский зарубежный вещатель RT DE остается важным инструментом гибридной войны России против Германии», — резюмирует Шпан.

Примечательно, что ранее Frankfurter Rundschau также оценило работу RT DE. Аналитики поставили канал на первое место среди СМИ, которые якобы «угрожают» демократическому строю ФРГ.

Тем временем в Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем потерпела поражение. Фракцию обошли консерваторы христианского блока (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. Шольц назвал результаты печальными.