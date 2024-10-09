Назван топ-7 правил здорового питания до 30 лет

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов в беседе с «Газетой.ру» рассказал, как составить ежедневное меню до 30 лет, а также какие пищевые привычки помогут поддерживать здоровье.

Есть семь правил питания, которые подходят и окажутся полезными для людей до 30 лет. По словам Морозова, это употребление нормального количества белка, углеводов и жиров. Также важно включить в свой рацион много овощей и фруктов, соблюдать питьевой режим и восполнять дефицит витаминов и микроэлементов.

Еще одно правило: исключить трансжиры и насыщенные жиры. Они содержатся в готовых десертах, попкорне, чипсах, готовых блюдах в целом, соусах и так далее.

«Важно есть белки. Например, начните день с белково-углеводного завтрака. Это может быть омлет с авокадо или тост с рыбой. Также важно употреблять «здоровые» углеводы, – они снабжают организм необходимой энергией. К 30 годам ее расход постепенно снижается, замедляется обмен веществ, поэтому рекомендуется уменьшить потребление хлебобулочных и кондитерских изделий, сахара, конфет, макарон и круп», — объяснил гастроэнтеролог.

Витамины и элементы подбирать желательно с врачом. Базово Морозов советует четыре жирорастворимых (A, D, E, K) и девять водорастворимых витаминов (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12 + витамин С). Также нужно включить добавку Омега-3 и минералы, такие как магний и кальций. Важно понять, где есть дефицит, прежде чем покупать БАды или определенные продукты.

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