Назван возраст стремительного старения организма

Австралийский профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельцкий в беседе с Daily Mail рассказал, как стареет человек на протяжении жизни, и в каком возрасте это заметно сильнее всего.

Как объяснил эксперт, старение у человека происходит в два этапа. Первый начинается в 45 лет, когда ощутима потеря мышечной массы и ухудшение качества кожи. В этом возрасте похудеть труднее, так как замедляется метаболизм. Также организм хуже перерабатывает жиры и алкоголь.

Второй этап увядания происходит в 65 лет. Тогда усугубляются все функции иммунитета, а прежние ухудшения сохраняются. Однако Крушельцкий отметил, что возраст старения приблизительный: у кого-то он может наступить и на 10 лет раньше.

Профессор подчеркнул, что замедлить старение помогут базовые рекомендации врачей: физическая нагрузка, отказ от вредных привычек, снижение стресса, правильное питание и качественный сон.

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