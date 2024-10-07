Названа дата похорон хирурга Акчурина, который оперировал Ельцина

Ренат Акчурин, кардиохирург, проведший операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину в 1996 году, будет погребен на Троекуровском кладбище в Москве 9 октября. Об этом проинформировало представительство Татарстана через телеграм-канал, ссылаясь на сына медика Максима.

Прощание с врачом состоится в тот же день в 10:00 в Институте клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова.

Акчурин скончался 6 октября после долгой болезни. Ему было 78 лет. В последние годы он работал заместителем генерального директора по хирургии в НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова.

В ноябре 1996 года он провел открытое сердечное вмешательство на Ельцине, которое произошло после инфаркта в июне, непосредственно перед вторым туром президентских выборов.

Во время операции использовалось шунтирование, и за процессом следил американский хирург Майкл Дебейки, обучавший Акчурина.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин.