Названа дата выписки Папы Римского из больницы

Состояние Папы Римского вот уже на протяжении последних двух недель стабильное, поэтому врачи приняли решение выписать его из клиники. Понтифик покинет стены медучреждения уже в это воскресенье, 23 марта.

Об этом сообщил врач понтифика Серджо Альфьери во время брифинга с журналистами, который транслируется на официальном канале Святого Престола на Youtube.

Он также отметил, что Папа Римский по-прежнему будет находиться под присмотром врачей.

Кроме того, как сообщили представители пресс-службы Ватикана, воскресенье, в полдень, Папа Римский поприветствует и благословит собравшихся у больницы, где он лечился. Это будет первое появление Папы Римского на публике, после того как 14 февраля он был госпитализирован с тяжелой двусторонней пневмонией.

Ранее сообщалось о том, что художник Никас Сафронов подарил Папе Римскому «космическую» картину.