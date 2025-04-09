Названа добавка, помогающая при синдроме хронической усталости

Биохакер Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru рассказала , как на организм воздействует аминокислота L-карнитин.

L-карнитин — одна из любимых добавок у спортсменов, так как участвует в транспортировке жиров. Также, по словам Молоствовой, вещество помогает выводить избыток органических или жирных кислот при дефиците метаболизма жирных кислот. Однако одно из главных преимуществ также в том, что карнитин помогает бороться с усталостью, в том числе у тяжелобольных.

Специалист напомнила о последних данных исследований. По ее словам, введение L-карнитина, по 990 мг два раза в день, могут улучшить умственные и физические показатели. Человек становится более выносливым и сконцентрированным, а также более энергичным.

«Начинать лучше с низких доз и внимательно следить за переносимостью. Не забудьте о важности здоровья вашего ЖКТ для адекватного усвоения всех необходимых нутриентов», — подчеркнула врач.

Осторожными следует быть людям с болезнями почек. Кроме того, принимать добавку лучше всего и безопаснее после консультации с врачом.

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