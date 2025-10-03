Названа главная ошибка при уборке квартиры

Использование некачественных моющих средств, которые не только недостаточно эффективно очищают поверхности, но и могут нанести вред здоровью, не рекомендуется при уборке. Об этом «Ленте.ру» рассказал рассказал эксперт Алексей Байчурин.

По его словам, качественный продукт должен обладать сбалансированной формулой, содержащей функциональные компоненты. В состав таких средств должны входить мягкие поверхностно-активные вещества растительного происхождения или неионогенные ПАВ.

Для борьбы со сложными загрязнениями Байчурин порекомендовал использовать перкарбонат натрия, а для устранения известкового налета и мыльных разводов — лимонную кислоту.

Эксперт настоятельно советует избегать средств, содержащих агрессивные ПАВ, такие как SLS и SLES, которые пересушивают кожу и способны вызывать раздражение. Также не рекомендуется применять продукты с хлором и фосфатами, оказывающими негативное воздействие на здоровье человека и состояние окружающей среды.

Кроме того, синтетические отдушки могут провоцировать головные боли и аллергические реакции.

Важной составляющей качественной уборки также является правильное использование моющих средств — следует избегать их избыточного нанесения и соблюдать корректную последовательность действий.

