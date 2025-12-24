Названа главная ошибка женщин в приложениях для знакомств

Эксперт в области отношений назвали распространенную ошибку, которая мешает многим женщинам найти пару с помощью приложений для знакомств.

В интервью «Ленте.ру» генеральный директор сервиса знакомств Teamo Анна Гришачева заявила, что главная проблема девушек заключается в использовании слишком большого количества фильтров при поиске.

Исследования показывают, что сложности возникают, когда критериев отбора становится чрезмерно много, и их значимость не всегда соотносится с реальными основами для долгосрочных и здоровых отношений.

В качестве примеров часто приводят излишнее внимание к таким параметрам, как рост потенциального партнера или его знак зодиака.

«Речь не идет о том, чтобы отказываться от действительно важных для себя вещей, но женщинам важно понять, какие критерии критичны для построения здоровых отношений, а какие на дистанции долгих лет совместной жизни не играют решающей роли», — объяснила Гришачева.

Специалист советуют тем, кто ищет серьезные отношения, критически пересмотреть свои требования. Для этого нужно составить список действительно значимых качеств и так называемых «красных флагов» — однозначно неприемлемых черт.

Затем этот список нужно тщательно проанализировать, расставить приоритеты и сосредоточиться на базовых ценностях, общности взглядов на жизнь и основных чертах характера, которые играют решающую роль на дистанции многих лет.

Отдельно эксперт отметила, что мужчины в процессе поиска также обращают внимание на определенные черты характера, которые их настораживают. К «тревожным звонкам» многие относят склонность к постоянным конфликтам, неумение идти на компромисс и находить общий язык в спорных ситуациях.

