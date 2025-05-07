Названа главная цель борьбы с рекламой эзотерических услуг в России

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий рекламу 38 видов эзотерических услуг. Психолог Алиса Решетникова в беседе с RuNews24.ru рассказала , зачем вводятся подобные инициативы.

Под запрет могут попасть до 38 видов эзотерических услуг — от услуг ведьм и магов до нумерологии и хиромантии. Таким образом хотят защитить граждан от мошенничества. Религиозные практики при этом не попадают под запрет. В документе депутаты четко разделили колдовство и деятельность официальных конфессий. Опыт стран вроде Китая и ЮАР показывает: подобные меры действительно снижают количество аферистов.

Психолог Алиса Решетникова видит в инициативе плюсы и минусы. Например, инициатива может перечеркнуть полезные методики, такие как медитации или разные духовные практики. При этом, скорее всего, многие станут чаще обращаться к настоящим специалистам, не связывая проблемы с мистическими факторами.

Отмечается, что сам законопроект прошел первую редакцию — из него исключили нутрициологию и психологические практики (при наличии диплома у специалиста). Но споры продолжаются.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на мистику и эзотерику.