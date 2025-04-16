Названы причины боли в области пупка

Терапевт Сергей Исковских рассказал «Газете.Ru», о чем может говорить боль в области пупка. Он назвал несколько распространенных недугов.

По словам Исковских, боль вокруг пупка и в этой области в целом может говорить о функциональных расстройствах либо же о серьезных патологиях. Опасно игнорировать симптом, так как это может быть воспаление желудка, болезнь Крона или аппендицит. В любом случае регулярные дискомфортные ощущения говорят о проблемах с пищеварительной системой.

«Это может быть гастроэнтерит — воспаление желудка и тонкого кишечника, вызванное вирусами, бактериями или неправильным питанием. Помимо боли, возможны тошнота, диарея, слабость. Также это может указывать на синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное расстройство, при котором возникают спазмы, вздутие, нарушения стула без органических поражений», — перечислил врач.

Есть и более «щадящие» причины боли у пупка: непереносимость продуктов (лактозы, глютена), цистит, стресс или пупочная инфекция из-за плохой гигиены.

Все неприятные симптомы важно проверять у врача и проходить обследования для определения точной причины болей.

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