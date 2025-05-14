Названа косметика, на которую врачи не советуют тратить деньги

Врач-дерматолог Валентина Насонова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала , какая косметика является самой бесполезной и даже вредной для кожи. Она советовала не тратить на нее деньги.

Врач рассказала, что многие россиянки попадают в ловушку маркетинга, по итогу приобретая бесполезные средства. В первую очередь это громкие бренды и реклама вместо качественного состава. Специалист предостерегла от использования косметики от звезд, блогеров и популярных в социальных сетях марок. У таких продуктов в 90% случаев нет доказательной базы, а состав оставляет желать лучшего.

Еще одним сомнительным товаром стали бьюти-боксы. Это также всего лишь маркетинговый инструмент для продвижения новых продуктов. К этой же категории можно отнести акцию «2 по цене 1» или подарочные наборы.

По словам Насоновой, для реальной оценки продукта требутеся два-три месяца. Постоянная смена активов нарушает баланс кожи, а также бьет по бюджету. Лучше избегать избыточного количества уходовых средств.

«Если в вашем арсенале одновременно находятся более двух масок, трех сывороток и нескольких кремов (не считая специализированных), скорее всего, вы расходуете средства впустую. Косметика не работает в условиях постоянного наслоения и перебора. Важно не количество, а правильная подборка и регулярность», — отметила она.

Врач также подчеркнула, что стоит быть осторожнее при покупках на маркетплейсах, так как это не всегда безопасно. Слишком много подделок, на которые натыкаются пользователи. Даже если товар оригинальный, вполне возможно, что продавец мог нарушить условия упаковки и хранения.

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