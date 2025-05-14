Названы две главные причины отказа от операции на груди

Пластический хирург Георгий Карапетян в беседе с RuNews24.ru объяснил , что импланты нельзя использовать по двум причинам.

Нельзя использовать импланты, когда на них есть плохая иммунная реакция, то есть отторжение. Случается так, что после операции и вживления происходит деформация и развиваются элементы хронического воспаления. Возникают серомы, или скопление жидкости вокруг импланта. Это выраженный фиброз и утолщение рубцовой капсулы. Пациент при этом испытывает боли.

Вторая причина запрета на импланты — изначальная деформация кожи, мягких тканей в области молочных желез и груди в целом. Часто просто нет достаточного объема покровных тканей, в связи с чем вживление и нормальное заживление невозможно.

По словам хирурга, можно также вживлять не импланты, а собственную жировую ткань.

«Операция называется липофилинг: за счет того, что специальной канюлей с других участков тела забирается жировая клетчатка, а затем „отмывается“, и определенная фракция жировой эмульсии вводиться в область молочных желез», — пояснил врач.

Однако любые операции должны проводится настоящими профессионалами, которые выбирают качественные материалы. Пациент вправе запросить сертификаты качества и другие подтверждения.

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