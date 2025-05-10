Названа любимая в детстве игра папы Римского Льва XIV

Любимой игрой новоизбранного папы Римского Льва XIV в детстве была игра в священника, передает газета New York Times со ссылкой на брата понтифика Луи Превоста.

Рос будущий понтифик в пригороде Чикаго, сообщил он.

По словам брата, родственники шутили, что маленький Роберт (мирское имя папы), когда вырастет, наверное, станет папой Римским. Среди трех братьев именно он брал на себя роль примирителя, добавил Луи Превост.

Напомним, впервые в истории пост папы Римского занял уроженец США. Церемония его интронизации будет проходить в воскресенье 18 мая.

Ранее сообщалось о том, что в Елисейском дворце царит паника по причине инцидента, который случился в Ватикане между руководителем Франции Эммануэлем Макроном и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.