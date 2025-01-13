Названа неожиданная опасность горького шоколада

Врач-диетолог Алена Капустина объяснила, какой скрытый вред таит в себе темный горький шоколад и почему его нельзя есть всем. Об этом специалист рассказала в беседе с RuNews24.ru .

Горький шоколад — натуральный продукт с целой кладезью полезных веществ. Он содержит меньше сахара и больше какао, сниженное количество масел. Употребление темной сладости может улучшить настроение, снизить давление, повысить мозговую активность и укрепить иммунитет.

Однако, несмотря на массу полезных свойств, горький шоколад может вызвать аллергию и даже вызвать анафилактический шок и отеки у чувствительных к продукту людей. Помимо этого его не рекомендуют и другим категориям.

«Горький шоколад может вызвать проблемы с пищеварением у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника или язвенного колита. Также этот продукт питания содержит сахар и какао, которые могут способствовать развитию кариеса», — отметила врач-диетолог.

Алена Капустина отметила, что в горьком шоколаде много кофеина, что способствует бодрости. Однако это свойство делает его вредным для людей с бессоницей. У некоторых может наблюдаться учащенное сердцебиение.

Специалист также напомнила, что шоколад не слишком сочетается с лекарственными препаратами, может снизить эффективность или вызвать нежелательные реакции.

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