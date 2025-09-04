Опасные вибрионы: врач объяснил, чем заразились россияне в Турции

Российский туристов, отдыхающих в Турции, могли «отравить» бактерии Vibrio. Таким мнением поделился исполняющий обязанности главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров. Его слова приводит телеканал «Краснодар».

Накануне в СМИ появилась информация об отравлении россиян на турецком курорте. Отмечалось, что люди пожаловались на резкое ухудшение состояния, включая слабость, повышение температуры выше 38 градусов, тошноту и рвоту.

По словам Сахарова, бактерии, которые могли «поразить» туристов, особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Он подчеркнул, что они могут вызывать не только гастроэнтерит, но и сепсис.

«Симптомы гастроэнтерита, вызванного Vibrio, обычно проявляются в течение 24 часов после заражения и включают диарею, рвоту, боли в животе, тошноту и лихорадку. При появлении симптомов гастроэнтерита или сепсиса необходимо срочно обратиться к врачу», — подчеркнул Сахарова.

Он отметил, что основным путем заражения может стать употребление сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, особенно устриц и мидий из непроверенных источников. Также возможно инфицирование через морскую воду при наличии на коже открытых ран.

Врач порекомендовал туристам полностью отказаться от употребления сырых морепродуктов и купания в море при наличии повреждений кожи. Сахаров предупредил, что при появлении симптомов гастроэнтерита или признаков сепсиса необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Он также отверг любые попытки самолечения.

