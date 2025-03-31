Названа неожиданная причина медленного похудения

Нутрициолог Валеева рассказала, что биохимия может блокировать похудение

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Нутрициолог Маргарита Валеева в беседе с RuNews24.ru рассказала, как биохимические процессы в организме влияют на процесс похудения.

Как уточнила врач, речь про метаболизм, ферменты, гормоны, балансе витаминов и других биохимических процессах. По словам Валеевой, есть четыре причины, по которым похудение будет протекать медленно и нерезультативно:

  • Инсулинорезистентность, становящийся гормональным блоком на жиросжигание.
  • Дефицит железа — тормоз метаболизма.
  • Недостаток витамина D, при котором гормон, который регулирует вес, не работает как надо.
  • Дисфункция щитовидной железы, влияющая на скорость обмена веществ.

При инсулинорезистентности важно провести при контроле врача коррекцию питания и добавить в рацион больше магния. Важно также включить железо, при дефиците которого обмен веществ замедляется, что порождает хроническую усталость.

Также врач рекомендует пропить витамин D или сделать упор на соответствующие продукты, так как элемент помогает секреции инсулина и уровню аппетита.

«Если вы не видите результатов, несмотря на все усилия, стоит исследовать проблему глубже. Начните с анализа крови и грамотной коррекции питания и стиля жизни. И помните: когда ваше тело чувствует себя в безопасности, оно с радостью отпустит лишние килограммы», — резюмировала специалист.

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