Названа неожиданная причина медленного похудения
Нутрициолог Валеева рассказала, что биохимия может блокировать похудение
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Нутрициолог Маргарита Валеева в беседе с RuNews24.ru рассказала, как биохимические процессы в организме влияют на процесс похудения.
Как уточнила врач, речь про метаболизм, ферменты, гормоны, балансе витаминов и других биохимических процессах. По словам Валеевой, есть четыре причины, по которым похудение будет протекать медленно и нерезультативно:
- Инсулинорезистентность, становящийся гормональным блоком на жиросжигание.
- Дефицит железа — тормоз метаболизма.
- Недостаток витамина D, при котором гормон, который регулирует вес, не работает как надо.
- Дисфункция щитовидной железы, влияющая на скорость обмена веществ.
При инсулинорезистентности важно провести при контроле врача коррекцию питания и добавить в рацион больше магния. Важно также включить железо, при дефиците которого обмен веществ замедляется, что порождает хроническую усталость.
Также врач рекомендует пропить витамин D или сделать упор на соответствующие продукты, так как элемент помогает секреции инсулина и уровню аппетита.
«Если вы не видите результатов, несмотря на все усилия, стоит исследовать проблему глубже. Начните с анализа крови и грамотной коррекции питания и стиля жизни. И помните: когда ваше тело чувствует себя в безопасности, оно с радостью отпустит лишние килограммы», — резюмировала специалист.
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