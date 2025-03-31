Названа неожиданная причина медленного похудения

Нутрициолог Маргарита Валеева в беседе с RuNews24.ru рассказала , как биохимические процессы в организме влияют на процесс похудения.

Как уточнила врач, речь про метаболизм, ферменты, гормоны, балансе витаминов и других биохимических процессах. По словам Валеевой, есть четыре причины, по которым похудение будет протекать медленно и нерезультативно:

Инсулинорезистентность, становящийся гормональным блоком на жиросжигание.

Дефицит железа — тормоз метаболизма.

Недостаток витамина D, при котором гормон, который регулирует вес, не работает как надо.

Дисфункция щитовидной железы, влияющая на скорость обмена веществ.

При инсулинорезистентности важно провести при контроле врача коррекцию питания и добавить в рацион больше магния. Важно также включить железо, при дефиците которого обмен веществ замедляется, что порождает хроническую усталость.

Также врач рекомендует пропить витамин D или сделать упор на соответствующие продукты, так как элемент помогает секреции инсулина и уровню аппетита.

«Если вы не видите результатов, несмотря на все усилия, стоит исследовать проблему глубже. Начните с анализа крови и грамотной коррекции питания и стиля жизни. И помните: когда ваше тело чувствует себя в безопасности, оно с радостью отпустит лишние килограммы», — резюмировала специалист.

Ранее стало известно, как есть макароны и не толстеть от них. Разъяснения дал тульский Роспотребнадзор.