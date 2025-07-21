Названа опасность бактерии Vibrio, лютующей на курортах Турции

В теплых морских водах Турции и других популярных курортов активизировалась опасная бактерия Vibrio, способная вызывать серьезные заболевания. Вирусолог Владислав Жемчугов в интервью Life.ru развеял главные страхи и объяснил, как защитить себя во время отдыха.

Бактерии Vibrio естественным образом обитают в теплой морской воде, особенно активно размножаясь при температуре выше +20°C. Идеальные условия для них создаются в мелководных бухтах с большим количеством отдыхающих. Как пояснил эксперт, эти микроорганизмы питаются органическими веществами, поэтому в местах массового купания без должной санитарии их концентрация особенно высока.

По словам врача, существует два основных пути заражения. Первый — через загрязненную воду, попадающую в организм при купании. Это вызывает симптомы, похожие на сильное пищевое отравление: резкие боли в животе, рвоту и диарею. Второй вариант — проникновение бактерий через повреждения кожи, что приводит к воспалению ран и быстрому нагноению.

«Касательно завоза этой бактерии в Россию, это такие симптомы, что они будут лечиться на месте, потому инфекционный период короткий. Симптомы заметны сразу — и с ними никто никуда не улетит», — подытожил Жемчугов.

Главная защита — элементарные меры предосторожности: избегать купания при наличии ран, не глотать морскую воду, сразу обрабатывать любые повреждения кожи. После морских процедур обязательно принимать душ с мылом. При появлении симптомов важно сразу обратиться за медицинской помощью — в этом случае лечение займет не более 3-5 дней. Смертельным зараза может стать только в случае, если игнорировать симптомы: можно столкнуться с тяжелыми осложнениями.

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