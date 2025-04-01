Названа опасность популярных японских капель с ментолом

Врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова рассказала «Газете.Ru», что популярные на маркетплейсах капли для глаз с ментолом из Японии могут представлять опасность для зрения.

Расхайпленные капли, как напомнила врач, не являются одобренным медицинским продуктом. Также они не проходили качественные фармацевтические проверки в РФ. Тем временем капли могут нанести непоправимый вред зрению: от снижения до потери.

По словам специалиста, индекс концентрации ментола в каплях должен быть равен нулю или единице, только в этом случае меньше вероятности причинить вред.

«И, несмотря на то, что это стало новомодным трендом, и производители обещают, что с помощью этих капель активизируются дыхательные процессы в тканях глаза, нормализуется работа аккомодационной мышцы, прекращаются воспалительные процессы, запускается обмен веществ, эти капли могут как минимум вызвать раздражение», — сказала она.

При длительном применении капель с ментолом можно вовсе столкнуться с хроническим раздражением, сухостью глаз, замутненностью зрения, уменьшением секреции глаза.

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