Названа оптимальная температура для крепкого сна

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru рассказала , как заснуть и улучшить свой сон в жаркую погоду.

Научные исследования подтверждают: температура в спальне напрямую влияет на качество сна. По данным сомнологов, оптимальный диапазон составляет 16-20 градусов Цельсия. При такой температуре организм легче переходит в фазу глубокого сна, что обеспечивает полноценный отдых. Молоствова рекомендует придерживаться отметки 18 градусов – этот показатель подходит большинству людей.

Как объяснила эксперт, при засыпании температура тела естественным образом понижается. Если в комнате слишком жарко, этот процесс нарушается, вызывая беспокойный сон и частые пробуждения. Холодноватое помещение, напротив, помогает телу быстрее охладиться, сигнализируя мозгу о необходимости отдыха. Индивидуальные предпочтения могут варьироваться, но выход за границы 16-22 градусов уже создает дискомфорт.

По словам специалиста, теплая ванна перед сном действует как природный регулятор. Погружение в воду с температурой 38-40 градусов временно повышает температуру тела, а последующее резкое охлаждение после выхода имитирует естественный вечерний перепад. Это стимулирует выработку мелатонина – гормона, отвечающего за засыпание. Главное – принимать ванну не позже чем за 1-1,5 часа до сна.

Примечательно, что сон в прохладе ускоряет метаболизм, что полезно для тех, кто следит за весом.

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