Названа предварительная причина пожара в Анапе
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в Анапе
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В прокуратуре Кубани сообщили предварительную причину пожара в пансионате в Анапе, где находится волонтерский штаб. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно этой информации, пожар в пансионате в станице Благовещенской начался из-за неосторожного обращения с огнем. Стало известно, что из пансионата эвакуировали 26 человек, а площадь пожара увеличилась до 1,4 тысячи квадратных метров.
Также сообщается о том, что в результате пожара, к счастью, никто не пострадал, но Анапская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту крупного инцидента. Напомним, ранее стало известно о том, что в этом здании располагается волонтерский штаб «Шлагбаум». На него перекинулось пламя с расположенных рядом зданий.