Названа причина отмены прямых авиарейсов Москва – Новокузнецк

Департамент PR АО «Авиакомпания «Сибирь» ответила VSE42.Ru , почему с марта 2025 года отменили прямые полеты из Москвы в Новокузнецк и обратно.

Новокузнецк остался без полетов в Москву прямыми рейсами компании S7. Приобрести билеты невозможно на март и последующие месяцы. В компании-перевозчике не сказали, когда восстановят полеты по маршруту.

«S7 Airlines приняла решение о приостановке полетной программы по данному направлению в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости», — ответили на запрос журналистам.

Напомним, что в Минтрансе Кузбасса отмечали, что переговоры по дальнейшему периоду полетов с авиакомпанией еще ведутся. Пока в ведомстве уверены, что прямых рейсов из Новокузнецка и Москву и обратно не будет в марте и апреле.

Ранее сообщалось, что самолет с 34 пассажирами приземлился со сломанным шасси в аэропорту Якутска.