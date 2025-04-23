Названа причина отмены визита Рубио в Лондон

Политолог Юрий Светов в беседе с Инфо24 рассказал , почему госсекретарь США Марко Рубио не смог приехать в Лондон с рабочим визитом.

23 апреля в Лондоне должны были пройти переговоры Рубио с союзниками о прекращении огня на Украине. Однако в последний момент рабочую поездку отменили.

По мнению политолога, это связано со смертью и похоронами папы римского Франциска. 26 апреля Дональд Трамп прилетит в Рим попрощаться с понтификом. На скорбной церемонии будет также президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры. Светов считает, что американцы решили не «распыляться», а провести все в одном месте и одну дату.

«То есть нет смысла проводить переговоры с участием госсекретаря и глав МИД ЕС в Лондоне, когда через день в Рим прибывает президент США и другие европейские лидеры, которые смогут провести переговоры на более высоком уровне», — объяснил эксперт.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля от церебрального инсульта. По традиции с ним будут прощаться несколько дней.

Ранее Рубио заявил о готовности США отказаться от переговоров по Украине.