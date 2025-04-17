Названа причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг

Американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг ушла из жизни 26 февраля. Ей было 39 лет.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка, причиной смерти звезды стали осложнения, вызванные диабетом.

Незадолго до своей кончины Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени.

Мишель Трахтенберг снималась в фильме «Евротур». Также зрители знают ее по сериалам «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров».

Ранее сообщалось о том, что 10 апреля ушел из жизни канадский режиссер Тед Котчефф. Ему было 94 года. По словам наследника, он умер от старости в окружении членов семьи.