Названа причина странной популярности игрушек Лабубу

Куклы Лабубу захватили рынок коллекционных игрушек не случайно – за их популярностью стоит продуманная маркетинговая стратегия. Как объяснила «Газете.Ru» эксперт по креативным коммуникациям Анастасия Семенова, успех бренда Pop Mart построен на нескольких ключевых принципах.

Особую роль, по словам эксперта, играет искусственно созданный дефицит. Ограниченные серии быстро распродаются, формируя вторичный рынок с завышенными ценами. По словам Семеновой, компания использует успех Лабубу как трамплин для запуска новых персонажей. Популярность игрушек среди «ироничных коллекционеров», которые одновременно смеются над трендом и участвуют в нем, только усиливает ажиотаж.

«Тренд с этими игрушками — концентрация механик воздействия на потребителей. В основе — «слепые боксы» с элементом неожиданности: не знаешь, какая игрушка достанется, появляется азарт охоты. Базовый собирательный инстинкт, заложенный еще киндер-сюрпризом, активируется сразу после фразы «Я куплю только одного», — рассказала эксперт.

Семенова отметила, что взрослые готовы платить за возможность ненадолго вернуться в детство.

Ранее сообщалось, что матрешка может стать символом туризма для Шатуры.