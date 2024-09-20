Названа стоимость и характеристики премиальной Lada Aura

Новая модель отечественного производителя «АвтоВАЗ», бизнес-седан Lada Aura, стартует на рынке уже в сентябре 2024 года. Информацию о новинке, включая стоимость, публикует интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на источники и открытые данные.

Отечественная Lada Aura будет просторнее, чем Lada Vesta. Ее длина составляет 4690 мм, ширина — 1764 мм и высота — 1505 мм. Новинка длиннее предшественницы на 245 мм. Разработка обладает 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы. Также ее наделили множеством подогревов и стандартными для автомобиля системами. При этом в продажи машины поступят в пяти цветах: «Пантера», «Ледниковый», «Серенада», «Платина» и «Кориандр». У них будет отличаться цвет обивки салона, выполненной из натуральной кожи. Заднее стекло будет с плотной тонировкой.

Эксперты прогнозируют, что новинка «АвтоВАЗа» будет стоить от двух до трех миллионов рублей из-за дорогих комплектующих и исполнения в премиальном стиле. Однако модель вряд ли будет иметь повышенный спрос. Так считает автомобильный журналист и автоэксперт Петр Баканов.

«Потому что с ценой под три миллиона и выше у Lada Aura очень много конкурентов, которые мощнее по мотору, предлагают более совершенное оснащение. Соответственно, встает вопрос: почему я должен купить Lada Aura, а не конкурентов? Здесь у меня на него нет ответа, кроме одного: может быть, в ближайшем будущем с переделкой утильсбора в сторону повышения, цены на привозные машины настолько повысятся, что у людей просто не будет выбора, и тогда LadaAura действительно заиграет новыми красками», — отметил Баканов.

Самая первая презентация Lada Aura прошла в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. За рулем прокатился президент РФ Владимир Путин, прокатив транспорт по новому участку платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург.

Ранее сообщалось, что LADA 2107 назвали самым популярным у россиян автомобилем.