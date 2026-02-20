Названа цель полета сотрудниц МВД и СК в Амурскую область, где разбился их борт

В Амурской области разбился вертолет Robinson, на борту которого находились две сотрудницы МВД и Следственного комитета России (СКР). По информации телеграм-канала SHOT, они летели в тайгу, чтобы расследовать гибель человека на лесозаготовке.

По данным источника, накануне на делянке возле села Амаранка было обнаружено обезглавленное тело. Предположительно, это один из работников предприятия. Силовики должны были установить причину смерти — убийство это или несчастный случай. На обратном пути, примерно в 14 км от Амаранки, вертолет потерпел крушение. Точное место падения до сих пор не найдено.

Поисковые группы продолжают прочесывать тайгу, но пока безрезультатно. Спасатели МЧС выдвинулись в район предполагаемого исчезновения, однако сложные погодные условия и труднодоступная местность осложняют работу.

Ранее российский блогер Михаил Литвин заявил, что его самолет едва не разбился во время полета.