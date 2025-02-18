Названа цель стягивания техники и войск ВСУ к российской границе

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 рассказал, зачем ВСУ стягивают силы к границе Курской и Брянской областей.

ВСУ могут разместить свою технику в Сумской области, а часть перебросить на границу с Россией. Вооружение и живую силу замечали в направлении к Курской, Белгородской и Брянской областей. По словам эксперта Перенджиева, речь о тысячах военных, которых отправило командование для возможной наступательной операции. Аналитик считает, что украинские войска в очередной раз попытаются ворваться на территорию России.

«Киев намерен попытаться захватить как можно больше российских территорий для того, чтобы устроить земельный торг на предстоящих переговорах с Москвой», — отметил эксперт.

Собеседник добавил, что Киев, вероятно, рассчитывает, что переброска войск позволит выманить российских бойцов с некоторых ключевых позиций в ДНР и сосредоточиться на границах областей.

18 февраля сообщалось, что ВСУ перебросили в зону фронта под Константиновку польских наемников