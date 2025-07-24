Каждый метр дается с боем: упавший Ан-24 нашли быстро, но добраться не могут

Самолет Ан-24, разбившийся в Амурской области, упал в труднодоступном районе густой тайги. К месту крушения пытаются пробиться спасательные группы с двух сторон, сообщает RT со ссылкой на местного общественника Евгения Жданова.

По его словам, сотрудники Авиалесоохраны уже высадились в районе катастрофы, спустившись с вертолетов на веревках. Это единственный быстрый способ добраться до места — лес настолько плотный, что даже квадроциклы местных жителей не могут преодолеть заросли.

Место падения находится в 15 км от ближайшей дороги. К поисковой операции подключился руководитель золотодобывающего предприятия, направивший к месту происшествия гусеничную технику.

Спасательная операция на месте падения Ан-24 под Тындой в настоящее время похожа на противостояние человека и дикой природы. Однако, по сведениям телеграм-канала «112», спасателям удалось узнать судьбу экипажа.

Напомним, крушение Ан-24 произошло в сложных метеоусловиях в Амурской области, 23 июля. Одна из пассажирок, по предварительным данным, погибла. Это подтвердила ее дочь в разговоре с RT. По ее словам, рейс задерживали из-за плохой погоды в Тынде, где женщина должна была сделать пересадку.

Ранее премьер-министр РФ Мишустин создал спецкомиссию по крушению Ан-24.