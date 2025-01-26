Названа возможная причина повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией
Причиной ЧП с кабелем между Латвией и Швецией стало «внешнее воздействие»
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Оптоволоконный кабель, расположенный под водой на участке Вентспилс — Готланд, получил повреждения. Возможной причиной назвали «внешнее воздействие», пишет латвийский портал LSM.
Кабель в Балтийском море, вероятно, получил повреждения из-за «внешнего воздействия». Такой версии придерживается компания «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC).
Изначально 26 января зафиксировали проблему с передачей на участке Вентспилс — Готланд. В компании заявили, что это произошло из-за «существенных» повреждений. Некоторые потребители столкнулись с перебоями, однако это не коснулось жителей в самой Латвии. Трафик перенаправили по другим кабелям.
LSM подчеркивает, что по факту повреждения возбудили уголовное дело. В ходе расследования установят настоящую причину проблемы.
Кабель LVRTC лежит через экономическую зону Швеции. ВМС Латвии оперативно с союзниками НАТО и направили к месту ЧП патрульное судно.
Ранее сообщалось, что один из подводных энергокабелей между Эстонией и Финляндией перестал работать.