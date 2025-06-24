Власти Нижегородской области анонсировали удорожание проезда на фуникулере

С 1 июля 2025 года нижегородский кремлевский фуникулер переходит на новые тарифы. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию региона.

Отмечается, что поездка в одну сторону подорожает со 200 до 350 рублей. Администрация региона не уточняет причины повышения. При этом для местных жителей действует спецпредложение: 250 рублей при оплате «Картой жителя Нижегородской области». Льготные категории граждан смогут ездить за 150 рублей или бесплатно.

Уточняется, изменение цены коснется всех туристов, пользующихся популярным аттракционом. Напомним, с момента открытия в сентябре 2024 года фуникулер, связывающий площадь Народного Единства (Рождественскую улицу) и Кремль, перевез уже более 291 тыс. пассажиров, причем только в мае 2025 года им воспользовались почти 52 тыс. человек.

Добавляется, что, таким образом, несмотря на значительный рост базового тарифа (на 75%), нижегородцы и льготники сохраняют возможность пользоваться фуникулером по сниженной стоимости, что смягчает последствия подорожания для ключевых групп пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде свыше 17,5 тыс. человек прокатились на фуникулере в майские праздники.