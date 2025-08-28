Названо число семей в Рязанской области, получающих ежемесячное пособие из маткапитала

Более полутора тысяч рязанских семей ежемесячно получают специальную выплату из средств материнского капитала. Ее размер в регионе составляет 15 309 рублей. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на отделение Социального фонда РФ по Рязанской области.

Право на получение этой поддержки имеют семьи, в которых есть ребенок, не достигший трехлетнего возраста. Ключевым условием является уровень дохода: на каждого члена семьи он не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума. Для рязанцев эта планка установлена на уровне 31 564 рубля.

Подать заявление можно удобным способом: через портал Госуслуг, в многофункциональном центре (МФЦ) или напрямую в клиентской службе регионального отделения Соцфонда. Важно, что выплата назначается на каждого ребенка до трех лет в семье. Это означает, что средства можно получать одновременно на нескольких детей, если совокупный доход семьи продолжает соответствовать установленным критериям.

Выплата назначается сроком на один год, но не более чем до момента, когда ребенку исполнится три года. Для ее продления необходимо подать новое заявление. Сделать это можно в последний месяц действия текущего периода выплат.

При необходимости заявитель может в любой момент отказаться от получения выплаты. Для этого нужно подать соответствующее заявление об отказе в отделение Социального фонда. Это позволяет семьям гибко управлять средствами материнского капитала в зависимости от меняющихся жизненных обстоятельств.

Ранее семьям в Подмосковье рассказали о возможности получить ежемесячную выплату из маткапитала.