Названо число семей в Рязанской области, получивших выплаты при рождении детей

С начала 2025 года в Рязанской области наблюдается значительная активность в получении единовременной выплаты при рождении детей. Более 3,3 тыс. семей уже воспользовались этой мерой государственной поддержки, которая предоставляется всем родителям без исключения, независимо от уровня дохода, социального статуса или очередности рождения ребенка. Об этом сообщает издание 7info.

Данная выплата, размер которой после февральской индексации составляет 26 941,71 рубль, предназначена для широкого круга лиц: биологических родителей, опекунов, усыновителей и приемных семей. Важной особенностью является дифференцированный подход к оформлению: для работающих граждан выплата назначается автоматически в беззаявительном порядке в течение 10 дней после регистрации новорожденного в ЗАГСе, в то время как неработающим родителям необходимо самостоятельно подать заявление через портал Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или МФЦ.

Такой гибкий механизм реализации социальной инициативы имеет важные практические последствия. Он не только упрощает процесс получения финансовой помощи для семей, но и обеспечивает своевременность поддержки в наиболее важный период после рождения ребенка. При этом установленный шестимесячный срок на подачу заявления предоставляет родителям достаточный временной резерв для оформления всех необходимых документов.

Универсальный характер выплаты, отсутствие бюрократических барьеров и возможность дистанционного оформления способствуют увеличению охвата населения мерами государственной поддержки. Это не только оказывает непосредственную финансовую помощь семьям, но и способствует укреплению доверия к социальным институтам и повышению рождаемости в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья подали почти 50 тыс. заявок на выплату для новорожденных.