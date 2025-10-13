Названо лучшее время для покупки зимних шин в Подмосковье

Середина октября — идеальное время для покупки зимних шин в Подмосковье, пока не начался сезонный ажиотаж и цены на услуги шиномонтажа остаются на минимальном уровне. Об этом в беседе с интернет-изданием REGIONS заявил автоэксперт из Красногорска Алексей Аксенов.

По словам эксперта, в середине октября можно не только сэкономить, но и спокойно выбрать оптимальный вариант для переменчивой подмосковной зимы, где гололедица часто сочетается с мокрым снегом.

Универсальным решением для региона Аксенов назвал качественные нешипованные шины с маркировкой 3PMSF («горная снежинка в таблице»), которые эффективны и на снегу, и в слякоть. При этом, по словам Аксенова, устаревшая маркировка M+S уже не гарантирует надежного сцепления.

Ценовой диапазон широк: бюджетные модели стартуют от 3,5 тысячи рублей за шину, средний сегмент — 7–14 тысяч, а премиальные бренды могут стоить до 30 тысяч рублей. К стоимости комплекта нужно добавить 700–2500 рублей за колесо за монтаж, балансировку и утилизацию.

Аналитик прогнозирует, что к ноябрю цены могут вырасти еще на 5-7% вслед за сезонным спросом и колебаниями курса валют — особенно для импортных брендов. Многие автолюбители уже переходят на китайские аналоги, которые на 20–40% дешевле европейских и японских.

Ключевые критерии выбора по версии эксперта: строгое соответствие размеру и индексам, указанным производителем авто, возраст шины не более 2–3 лет, а для шипованной резины — проверка качества шипов и учет возможных ограничений по эксплуатации в населенных пунктах.

