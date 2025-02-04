Названо необходимое число пенсионных баллов для пенсии в 110 тыс. руб.

Заработать пенсию в 110 тыс. руб. маловероятно, так как для нее потребуется накопить очень много пенсионных баллов. Такое заявление сделал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, его мнение привела «Газета.ру».

По утверждению Никитина, для получения настолько высокой пенсии необходимо заработать 639 баллов.

«Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум десять баллов при заработной плате в 230 тыс. руб.», — указал он.

Депутат добавил, что такую зарплату необходимо получать на протяжении 64 лет, только тогда наберется необходимое количество баллов.

Ранее в Госдуме раздался призыв отменить пенсионную реформу и вернуть старый срок выхода на пенсию. С таким мнением выступил депутат Новичков. По его утверждению, год 80-летия Великой Победы прекрасно подходит для такого шага. Он допускает, что процедура возвращения потребует принятия определенных мер со стороны правительства. В частности, парламентарий предлагает возвращаться к прежней системе постепенно и поэтапно.