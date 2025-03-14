Названо распространенное заболевание, которым легко заразиться в салонах красоты

Замдиректора сети детских медицинских центров «Забота» Марина Шевченко подробно объяснила RuNews24.ru, чем опасен гепатит С и где он поджидает людей.

Как напомнила врач, заражение гепатитом С происходит через контакт с кровью и другими биологическими жидкостями. При этом получить заразу можно даже во время процедур красоты или в салоне тату, так как игла касается кожи и проникает в покров, смешиваясь с кровью и сукровицей. При плохой стерилизации риски получить заражение выше.

Шевченко напомнила, что важно соблюдать базовые правила безопасности, а также использовать одноразовые, или хорошо обработанные инструменты. Также врач подчеркнула, что гепатит С можно получить и от незащищенного полового акта, что нередкая история.

Кроме того, специалист рассказала, что вакцины от гепатита С нет. Однако профилактика и лечение сейчас ушли далеко вперед и могут помочь человеку жить с болезнью дольше и вести полноценную жизнь. Главное вовремя обратиться за помощью и проходить ежегодные обследования.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали о мерах профилактики гепатита С.