Названо различие между трудовым договором и договором ГПХ
Депутат Говырин: трудовой и договор ГПХ отличаются соцгарантиями
Фото: [Медиасток.рф]
Депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью NEWS.ru пояснил ключевые различия между трудовым договором и договором гражданско-правового характера (ГПХ). Главное отличие — в социальных гарантиях: только трудовой договор обеспечивает оплачиваемый отпуск, больничные и обязательные пенсионные отчисления.
Он добавил, что при трудовых отношениях работник подчиняется внутреннему распорядку, тогда как ГПХ предполагает лишь выполнение конкретного задания без фиксированного графика. Работодатели часто выбирают ГПХ из-за меньших обязательств, но рискуют штрафами, если суд признает фактические трудовые отношения.
По мнению парламентария, для работников гражданско-правовые договоры могут быть удобны при разовых проектах, но означают потерю социальной защиты. Работодателям же такая форма сотрудничества грозит судебными исками и административной ответственностью при неправильном оформлении.
