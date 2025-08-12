Названо различие между трудовым договором и договором ГПХ

Депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью NEWS.ru пояснил ключевые различия между трудовым договором и договором гражданско-правового характера (ГПХ). Главное отличие — в социальных гарантиях: только трудовой договор обеспечивает оплачиваемый отпуск, больничные и обязательные пенсионные отчисления.

Он добавил, что при трудовых отношениях работник подчиняется внутреннему распорядку, тогда как ГПХ предполагает лишь выполнение конкретного задания без фиксированного графика. Работодатели часто выбирают ГПХ из-за меньших обязательств, но рискуют штрафами, если суд признает фактические трудовые отношения.

По мнению парламентария, для работников гражданско-правовые договоры могут быть удобны при разовых проектах, но означают потерю социальной защиты. Работодателям же такая форма сотрудничества грозит судебными исками и административной ответственностью при неправильном оформлении.

