Названо условие для полноценной работы YouTube в России

Американская корпорация Google должна оплатить штрафы и открыть в России представительство для полноценной работы видеохостинга YouTube, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Антон Горелкин.

Google задолжал российским телеканалам почти 2,8 дуодециллионов руб. (сумма с 39 нулями), и долг продолжает расти.

Отмены санкций недостаточно, сказал депутат. Есть еще ряд вопросов, которые должны быть решены. Среди них судьба заблокированных YouTube-аккаунтами российских медиа и блогеров, а также игнорирование видеохостингом судебных решений об удалении противоправного контента.

Но главный вопрос — это приземление компании в российскую юрисдикцию, заключил парламентарий.

Ранее в Госдуме назвали причины нежелательности отказа от YouTube.