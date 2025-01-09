Названо время дня, когда кофе приносит больше пользы для сердца

Новое исследование американских ученых доказало пользу утреннего кофе для сердца и сосудов, сообщает KP.RU со ссылкой на EHJ.

Ученые в очередной раз убедились в пользе утреннего эспрессо или американо для здоровья сердца и сосудов. По их исследованиям, кофе снижает риски преждевременной смерти от причин, связанных с сердечными проблемами, причем на 31%. У кофеманов здоровье крепче, чем у людей, которые не пьют этот бодрящий напиток.

При этом выяснили, что больше пользы приносит кофе, выпитый до обеда. Риски сердечных проблем снижаются больше, если употреблять напиток именно утром. Ученые отметили, что нужно не более двух чашек или не более 300 мг кофеина в сутки. Все что выше этой нормы — уже будет скорее вредить.

Кроме того, за счет антиоксидантов и других полезных свойств кофе снижает риск развития диабета второго типа. Однако для этого важно пить черный кофе без добавок.

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