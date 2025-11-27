Названы 14 привычек, от которых стоит отказаться людям в возрасте после 60 лет
Отказ от обиды и сидячего образа жизни улучшит качество жизни после 60 лет
Фото: [Поздравление пенсионерки Раисы Бакутиной с 95-летием/Медиасток.рф]
Эксперты в области геронтологии составили перечень привычек, от которых рекомендуется отказаться людям в возрастной категории 60-75 лет для сохранения здоровья и улучшения качества жизни. Список включает четырнадцать ключевых пунктов, влияющих на физическое и психическое состояние, передает дзен-канал «Просто о жизни и воспитании».
Эксперты в области геронтологии составили перечень из 14 привычек, от которых рекомендуется отказаться людям в возрасте 60-75 лет:
- Употребление обработанных продуктов и сладостей
- Избегание физической активности
- Накопление обид и непрощение
- Пренебрежение регулярными медицинскими осмотрами
- Чрезмерное времяпровождение перед телевизором или компьютером
- Перегрузка себя чрезмерными обязательствами
- Проведение слишком большого количества времени в одиночестве
- Недостаточное потребление воды
- Постоянное сравнение себя с другими
- Недооценка важности качественного сна
- Зацикленность на прошлом
- Пренебрежение тренировкой баланса и гибкости
- Игнорирование психического здоровья
- Отсутствие финансового планирования
Особое внимание уделяется психологическому аспекту: рекомендуется минимизировать стресс, избегать социальной изоляции и практиковать методы управления эмоциональным состоянием. Контроль времени, проводимого перед экранами электронных устройств, также входит в число значимых факторов.
Финансовое планирование и оптимизация режима сна определены как дополнительные элементы, способствующие общему благополучию. Реализация этих мер направлена на повышение активности и сохранение когнитивных функций в старшем возрасте.
