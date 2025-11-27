Названы 14 привычек, от которых стоит отказаться людям в возрасте после 60 лет

Эксперты в области геронтологии составили перечень привычек, от которых рекомендуется отказаться людям в возрастной категории 60-75 лет для сохранения здоровья и улучшения качества жизни. Список включает четырнадцать ключевых пунктов, влияющих на физическое и психическое состояние, передает дзен-канал « Просто о жизни и воспитании ».

Употребление обработанных продуктов и сладостей

Избегание физической активности

Накопление обид и непрощение

Пренебрежение регулярными медицинскими осмотрами

Чрезмерное времяпровождение перед телевизором или компьютером

Перегрузка себя чрезмерными обязательствами

Проведение слишком большого количества времени в одиночестве

Недостаточное потребление воды

Постоянное сравнение себя с другими

Недооценка важности качественного сна

Зацикленность на прошлом

Пренебрежение тренировкой баланса и гибкости

Игнорирование психического здоровья

Отсутствие финансового планирования

Особое внимание уделяется психологическому аспекту: рекомендуется минимизировать стресс, избегать социальной изоляции и практиковать методы управления эмоциональным состоянием. Контроль времени, проводимого перед экранами электронных устройств, также входит в число значимых факторов.

Финансовое планирование и оптимизация режима сна определены как дополнительные элементы, способствующие общему благополучию. Реализация этих мер направлена на повышение активности и сохранение когнитивных функций в старшем возрасте.

