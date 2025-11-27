Названы 14 привычек, от которых стоит отказаться людям в возрасте после 60 лет

Отказ от обиды и сидячего образа жизни улучшит качество жизни после 60 лет

Эксперты в области геронтологии составили перечень привычек, от которых рекомендуется отказаться людям в возрастной категории 60-75 лет для сохранения здоровья и улучшения качества жизни. Список включает четырнадцать ключевых пунктов, влияющих на физическое и психическое состояние, передает дзен-канал «Просто о жизни и воспитании».

Эксперты в области геронтологии составили перечень из 14 привычек, от которых рекомендуется отказаться людям в возрасте 60-75 лет:

  • Употребление обработанных продуктов и сладостей
  • Избегание физической активности
  • Накопление обид и непрощение
  • Пренебрежение регулярными медицинскими осмотрами
  • Чрезмерное времяпровождение перед телевизором или компьютером
  • Перегрузка себя чрезмерными обязательствами
  • Проведение слишком большого количества времени в одиночестве
  • Недостаточное потребление воды
  • Постоянное сравнение себя с другими
  • Недооценка важности качественного сна
  • Зацикленность на прошлом
  • Пренебрежение тренировкой баланса и гибкости
  • Игнорирование психического здоровья
  • Отсутствие финансового планирования

Особое внимание уделяется психологическому аспекту: рекомендуется минимизировать стресс, избегать социальной изоляции и практиковать методы управления эмоциональным состоянием. Контроль времени, проводимого перед экранами электронных устройств, также входит в число значимых факторов.

Финансовое планирование и оптимизация режима сна определены как дополнительные элементы, способствующие общему благополучию. Реализация этих мер направлена на повышение активности и сохранение когнитивных функций в старшем возрасте.

