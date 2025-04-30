Названа альтернатива соли, повышающей риск преждевременной смерти

Врач-кардиолог Яна Орлова в беседе с KP.RU рассказала , чем можно заменить обычную поваренную соль, которая справедливо считается белым ядом.

Соль вызывает задержку жидкости, провоцирует ряд заболеваний и в целом, негативно отражается на сердечно-сосудистой системе. Но так можно говорить, если это добавка, состоящая на 100% из хлорида натрия. Последние исследования показали, что заменить обычную поваренную соль можно на комбинацию 75% натрия хлорида и 25% калия хлорида: таким образом риск преждевременной смерти снизится на 12% минимум. Немногие знают, но подобные заменители соли давно продаются в аптеках.

По словам врача, важно помогать себе не только ограничениями, но и другими полезными привычками. Это прежде всего регулярная физическая активность, такая как ходьба и плавание.

«Стандартными нормами нагрузки считается 150-300 минут в неделю. Основные правила — не ставить рекорды, выбирать то, что приятно и посильно, а если получается, то и постепенно расширять свои физические горизонты», — добавила специалист.

Замена соли в сочетании с полезными привычками поможет держать на контроле давление, что особенно важно для гипертоников.

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