Политолог Леонид Крутаков в интервью KP.RU разобрал четыре возможных варианта развития событий после переговоров России и Украины, а также рассказал, почему США не могут позволить РФ одержать победу.

Первый сценарий можно назвать «разделом сфер влияния». По словам эксперта, завершения СВО на условиях Москвы расколет мир на две зоны: Россия и Китай против США и Европы. Для Вашингтона это катастрофа — их монополия на глобальную безопасность рухнет.

«Усеченная» победа также имеет шансы. Как пояснил Крутаков, США могут пойти на частичные уступки, например, по территориям, закрепленными за РФ. Однако такое возможно, если Россия согласится дистанцироваться от Китая. Однако такой сценарий маловероятен.

Смена власти в Киеве также возможно. Вашингтон может «слить» Зеленского, обнародовав компромат на его коррупционные схемы. К тому же, срок президентских полномочий у бывшего комика истек. Новый лидер Украины теоретически может пойти на переговоры с РФ и даже согласиться на многие условия.

Тайная договоренность, по словам эксперта, также может быть. Сейчас Москва и Вашингтон могут обсуждать за закрытыми дверями варианты урегулирования. Например, формальные уступки России в обмен на экономические послабления.

Однако в настоящее время главным препятствием является позиция Киева. Зеленский, понимая, что его ждет после поражения, провоцирует эскалацию. Атаки тормозят переговорный процесс, оттягивая его и позволяя дольше оставаться у власти.

Развязку конфликта может ускорить резкое сближение России и Китая в финансовой сфере, что заставит США действовать быстрее. Также миру поспособствует окончание «пакетов Байдена» с оружием для Украины.

Ранее сообщалось, что глава австрийской партии Кикль возмутился скорым визитом в страну Зеленского.