Названы даты трехдневных выходных в 2026 году

В России завершаются новогодние каникулы: уже с 12 января страна возвращается к рабочему графику. Следующие продолжительные выходные россиян ждут в феврале и марте — по три дня подряд. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Новогодние праздники в России подходят к концу: воскресенье, 11 января, стало последним выходным днем. Уже в понедельник, 12 января, начинается первая полноценная рабочая неделя года.

По его словам, ближайшие длинные выходные запланированы на февраль и март. В обоих случаях россияне смогут отдыхать по три дня подряд — в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

В 2026 году 23 февраля приходится на понедельник. Благодаря этому выходные продлятся с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля включительно. После этого граждан ожидает короткая, четырехдневная рабочая неделя.

Международный женский день выпадает на воскресенье, 8 марта. Выходные продлятся с 7 по 9 марта, а затем также последует рабочая неделя из четырех дней.

Как отметил Нилов, такой график формируется за счет переноса выходных дней внутри года. При этом новых праздников не появляется, а общее соотношение рабочих и нерабочих дней остается неизменным. Всего в 2026 году предусмотрено семь сокращенных рабочих недель.

