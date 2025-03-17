Названы две версии исчезновения спортивного журналиста Круглова

Приехавшего на чемпионат России по биатлону в Тюмень журналиста Александра Круглова разыскивают уже пять дней. Журналисты KP.RU назвали три возможных версии исчезновения обозревателя.

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о пропаже Александра Александровича Круглова еще 12 марта. Последний раз он появлялся в Восточном административном округе Тюмени, но с тех пор связаться с ним не удалось. Телефон не отвечает, а о местоположении никто не знает. Нет журналиста и в гостинице, где он останавливался ранее.

Как предполагает «Комсомолка», причиной пропажи Круглова мог стать запой: следящие за работой журналиста замечали, что у него были проблемы с алкоголем. Эта версия самая безобидная, но не имеющая точных оснований. Другие поклонники Круглова заявили, что один из самых известных комментаторов биатлона не мог неожиданно забыть о работе.

Второй вариант — Круглов попал в ДТП. Жительница Тобольска отметила, что похожие с ориентировкой приметы были у мужчины, которого сбили возле остановки «Алемасово». Пострадавшего доставили в больницу, но больше о нем информации нет.

Напомним, что к поискам присоединились неравнодушные жители, волонтеры и полиция. Устанавливают возможное местоположение Круглова, в том числе задействуются городские камеры.

Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса пропала после обращения в полицию.