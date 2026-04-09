Названы единственные обладатели самых больших пенсий в России

Пенсионные выплаты, превышающие 500 тысяч рублей в месяц, доступны в России лишь двум категориям граждан — космонавтам и летчикам-испытателям. Об этом РИА Новости сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Других профессий, чьи представители могли бы претендовать на такие суммы, в стране не существует.

По словам эксперта, размер пенсии для этих специалистов составляет от 55% до 85% от денежного содержания по должности. Минимальная планка в 55% достигается при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Оклады летчиков-испытателей формируются с учетом места работы, классности, налета часов и воинского звания. У космонавтов ключевую роль играют количество орбитальных полетов и время, проведенное в космосе. Наибольшие доходы — у тех, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта.

Сафонов добавил, что при суммировании всех надбавок ежемесячная зарплата космонавтов может превышать 500 тысяч рублей с учетом стажа, сложности и опасности работы.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье пенсию за выслугу лет получают 87 космонавтов. В их числе 11 женщин и 76 мужчин.