Названы главные правила защиты от диверсий украинских спецслужб

На фоне двух взрывов в столичном районе Орехово-Борисово Южное, унесших жизни двух полицейских и генерала, эксперт по безопасности в беседе с gazetametro.ru дал конкретные инструкции, как силовикам и потенциальным целям диверсий обезопасить себя.

По словам президента союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексея Филатова, погибшие лейтенанты, проверявшие подозрительного прохожего, едва ли могли визуально распознать в нем диверсанта, поскольку для этого требуются глубокие специальные познания. Однако соблюдение базовых тактических правил могло бы спасти жизни.

Ключевое правило при задержании, по словам эксперта, — безусловное соблюдение безопасной дистанции. Это необходимо, чтобы в случае самоподрыва задержанного ударная волна и осколки не достигли сотрудников.

Стандартный алгоритм действий в такой ситуации включает команду с безопасного расстояния подозреваемому лечь на землю и не двигаться. Если тот не подчиняется, следует предупредительный выстрел в воздух с четким сообщением, что следующий выстрел будет на поражение.

Для лиц, которые могут стать целями покушений (военнослужащих, представителей власти), эксперт назвал комплекс превентивных мер. Наиболее уязвимыми точками являются выходы из жилищ, подъездов, служебных помещений, а также маршруты передвижения. Для защиты необходимо, по возможности, проживать на охраняемых закрытых территориях и организовать круглосуточное наблюдение за личным и служебным транспортом. Крайне важно постоянно и непредсказуемо менять ежедневные маршруты следования, чтобы сбить с толку возможных наблюдателей.

Эти рекомендации, озвученные после трагических инцидентов, носят сугубо практический характер и основаны на многолетнем опыте спецслужб. Они полезны не только для профессионалов, но и для гражданских лиц, которые по долгу службы могут оказаться в зоне риска.

