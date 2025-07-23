Названы главные причины нехватки магния в организме

Врач-нутрициолог Галина Леонова в беседе с RuNews24.ru рассказала , что может приводить к нехватке магния в организме, и как не столкнуться с дефицитом. Она назвала продукты, где самое высокое содержание важнейшего минерала.

Магний участвует в 300 биохимических процессах организма. Однако, как отмечает нутрициолог Галина Леонова, его дефицит встречается у большинства людей. Рекомендуемая суточная норма в 400 мг часто не покрывается обычным рационом, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Нехватка магния, по словам специалиста, связана с развитием гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, мышечных судорог и даже осложнений при беременности. Исследования показывают, что средний россиянин получает лишь 230-320 мг магния в день, что значительно ниже необходимого уровня. Основные источники минерала — зеленые листовые овощи, орехи и цельные злаки, причем чем насыщеннее цвет зелени, тем больше в ней магния.

Леонова подчеркнула, что большое значение имеет не только питание, но и само условение магния. Оно зависит от нескольких факторов. Так, высокие дозы цинка (более 140 мг/сутки) конкурируют с магнием за всасывание, а фитаты в злаках и бобовых могут связывать до 60% минерала. Особенно внимательными стоит быть людям с заболеваниями ЖКТ, диабетом и тем, кто регулярно употребляет алкоголь — эти факторы значительно увеличивают потери магния.

Для профилактики дефицита Леонова рекомендует ежедневно включать в рацион шпинат, орехи и цельнозерновые продукты. К примеру, 2,5 стакана шпината полностью покрывают суточную норму магния. Однако при хронических заболеваниях, активных физических нагрузках или явных симптомах дефицита стоит рассмотреть прием добавок после консультации с врачом.

Ранее нутрициолог назвала продукты, которые на самом деле не сочетаются с хреном.