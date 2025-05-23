Названы главные тренды пластической хирургии в 2025 году

Современные женщины все чаще обращаются к специалистам, чтобы сохранить молодость и привлекательность. В беседе с RuNews24.ru пластический хирург — врач высшей категории Андрей Леликов рассказал, какие операции сейчас в тренде.

По словам эксперта, доктора медицинских наук Андрея Леликова, спрос на такие операции растет с каждым годом, а сами процедуры становятся более технологичными и доступными.

Молодые пациентки чаще выбирают коррекцию груди и ринопластику. После 40 лет на первый план выходят операции против старения — блефаропластика (коррекция век), подтяжка лица и шеи. К 45 годам женщины нередко сочетают процедуры для лица с коррекцией фигуры.

«Если сравнивать с периодом 30 лет назад, когда я начинал свою практику, то популярность пластической хирургии была на значительно более низком уровне. Тогда люди были более консервативны и скрывали сделанные пластическим хирургом операции», — отметил врач.

Сезонность также играет роль: перед летом популярны липосакция и увеличение груди, а осенью — операции на лице, так как восстановительный период требует ношения повязок, которые легче скрыть под шарфами и головными уборами.

Ранее были названы две главные причины отказа от операции на груди.